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Octagon.Media
Octagon.Media

Погранкомитет Белоруссии усилил охрану на государственной границе

Погранкомитет Белоруссии усилил охрану на государственной границе. Пункты пропуска работают на въезд и выезд в пределах пропускной допустимости, сообщило ведомство в телеграм-канале. Накануне Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей, Украиной и Литвой.В источнике
С чего всё началось
«Охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов»,— сообщил погранкомитет в Telegram
.
Коммерсантъ03:36
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Госграница Белоруссии усиленно охраняется пограничниками

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Белорусские пограничники начали использовать резервы для охраны границы

РБК02:52
Lenta.ru

Стало известно об обстановке на «закрытой» западной границе Белоруссии

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Пограничники сообщили об усиленной охране границ Белоруссии

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Погранкомитет Белоруссии сообщил об усилении охраны границ

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В Белоруссии сообщили об усиленном режиме охраны границы

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Взгляд.ру

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