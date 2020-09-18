Погранкомитет Белоруссии сообщил об усилении охраны границ
Охрана государственной границы Белоруссии усилена, пункты пропуска работают, сообщил погранкомитет Белоруссии. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «закрытии» границ с Литвой, Польшей и усилении границы с Украиной.В источнике
С чего всё началось
«Охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов»,— сообщил погранкомитет в Telegram
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