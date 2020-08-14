Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян
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«Лукашенко вернул задержанных под Минском россиян, потому что в условиях острейшего политического кризиса в Белоруссии он вынужден сближаться с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.В источнике