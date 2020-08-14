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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

«Лукашенко вернул задержанных под Минском россиян, потому что в условиях острейшего политического кризиса в Белоруссии он вынужден сближаться с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.В источнике
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Avia.pro

Задержанных в Белоруссии «боевиков „Вагнер“» отпустили в Россию - «железные доказательства» Минск так и не представил

Avia.pro20:01
Взгляд.ру

Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

Взгляд.рувчера в 13:35
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Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
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Украинские военные во время перемирия начали наступление в Донбассе

Вооруженные формирования Украины во время перемирия продвигаются в Донбассе к линии разделения, проводя инженерную разведку, обеспечивая инженерные коммуникации и связь далеко за местами своей дислокации.
МонаВиставчера в 10:26

Новосибирский губернатор: Корпус больницы №34 будет достроен

Главный врач ГКБ № 34 Владимир Ярохно сообщил губернатору, что с вводом нового лечебного корпуса значительно повысится качество и доступность медицинской помощи, будет в значительной степени ликвидирован дефицит лечебно-диагностического оборудования.
Российская газетавчера в 05:32
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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