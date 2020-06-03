Погребняк сказал, что чувствует себя хорошо. Он уверен, что сможет подготовиться к возобновлению сезона и назвал условия в больнице не самыми шикарными, однако поблагодарил всех медработников.

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Политика Токаев заявил о нежелании Казахстана стать частью Союзного государства Токаев уточнил, что по мере развития кооперационных связей, создания совместного рынка товаров и услуг, усиления инвестиционной привлекательности государств-членов организации можно сделать ЕАЭС «эффективной структурой глобального масштаба». 7

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Политика Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. 1

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Политика В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице. 23

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Общество В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках "Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.