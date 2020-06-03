Коронавирус
ProstoProSportПогребняк назвал лечение от коронавируса отмотанным сроком
Погребняк сказал, что чувствует себя хорошо. Он уверен, что сможет подготовиться к возобновлению сезона и назвал условия в больнице не самыми шикарными, однако поблагодарил всех медработников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Павел Погребняк: Свой двухнедельный срок я «отмотал», К сезону подготовиться успею
Спорт день за днем06:49
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Токаев заявил о нежелании Казахстана стать частью Союзного государства
Токаев уточнил, что по мере развития кооперационных связей, создания совместного рынка товаров и услуг, усиления инвестиционной привлекательности государств-членов организации можно сделать ЕАЭС «эффективной структурой глобального масштаба».
Newvz.ru 03:50
Политика
Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США
США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:55
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
Шоу-бизнес
Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина
Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews 09:48
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Политика
Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом»
Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 10:03
Здоровье
В Воронеже стали делать анализы на антитела к коронавирусу
У жителей Воронежской области начали брать анализы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.
Обозреватель Врн 08:32
Политика
В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
REGNUM 07:04
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Технологии
Google убрал популярное приложение, удалявшее китайские программы
Компания Google убрала из магазина приложение Remove China App, пользовавшееся большой популярностью среди пользователей из Индии.
Московский Комсомолец 09:08
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Игры
Sony уронила цены на PlayStation 4 и аксессуары в России
В рамках акции снижены цены на множество игр, игровые приставки PlayStation 4, аксессуары и подписку PlayStation Plus.
iXBT.com 08:25
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
Армия и оружие
Военные получили партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ, самоходные гаубицы в ходе капитального ремонта и модернизации получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО).
Mil.Press Военное 05:04
Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Происшествия
В Липецке дорожный чиновник задержан за крупную взятку
Как сообщает во вторник, 3 июня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в отношении должностного лица, подозреваемого в получении взятки возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ - ("Получение взятки в особо крупном размере").
Kursk.com 06:15
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09