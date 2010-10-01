Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руПогребняк покрасил волосы в белый цвет

Нападающий «Урала» Павел Погребняк перекрасился в блондина.
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Погребняк сменил имидж

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35-летний Погребняк сменил имидж

Евро-футбол.ру10:05

«Психанули». Погребняк перекрасил волосы в белый цвет

Матч ТВ07:28
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Общество

В России впервые появится памятник евреев цыганам

Российский еврейский конгресс (РЕК) установит в деревне Александровка Смоленской области мемориал 176 цыганам — жителям колхоза имени Сталинской конституции, которые были расстреляны в апреле 1942 года нацистами.
Lenta.ru 10:56
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«Салават» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в Шэньчжэне в матче КХЛ

Горобзор.ру вчера в 03:09
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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Армия и оружие

Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд

Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Здоровье

В США впервые запретили электронные сигареты

Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Политика

Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины

Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Космос

Роскосмос потратит более 435 млн рублей на «Прорыв-1»

ТАСС вчера в 11:31
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС 02 сентября в 20:01
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Lenta.ru 09:56
Происшествия

Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен

На Ставрополье обнаружили упавший штурмовик Су-25УБ.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 09:06
Происшествия

Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней

Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия

ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
Общество

Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО

В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия

Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Армия и оружие

Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.
RT на русском 09:56
Происшествия

Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Московский Комсомолец 05:36
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Единоборства

Названа сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье

Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье.
REGNUM 10:53
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Коммерсантъ 07:34
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Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире

Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.
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Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине

Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
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Мединский оскорбил взрослых любителей комиксов

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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