Футбол

Газета.RuГазета.RuПогребняк поведал об инциденте с его женой в Германии

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившемся с его женой во время выступления в Германии за "Штутгарт". Об этом сообщает официальный сайт оранжево-черных. Игрок вспомнил неприятный эпизод, связанный с его женой.
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Погребняк поведал об инциденте с его женой в Германии

Газета.Ru08:28

Футболист «Урала» Погребняк рассказал, как в Германии нокаутировал велосипедиста

RT на русском08:00

«На мою беременную жену наехал велосипедист. Я отправил его в нокаут». Погребняк — о жизни в Германии

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«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии

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