Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерноморец — Урал 0:2
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Стадион Центральный
|52′
Павел Погребняк
|90′+1′
Павел Погребняк
«Урал» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Оба мяча забил 35-летний форвард Павел Погребняк. Для него это 117-й и 118-й гол в зачет «Клуба 100».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем» в матче Кубка России
Советский спортвчера в 13:52
Первый шаг к финалу: пепельный блондин Павел Погребняк принес «Уралу» победу в матче Кубка России
Екатеринбург Онлайнвчера в 13:53
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета вчера в 13:51
Автоспорт
Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»
Спорт-Экспресс 02:41
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
РЕН ТВ 24 сентября в 17:15
Единоборства
Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга
Спорт-Экспресс 02:26
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:49
Происшествия
Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей
Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Авто
Обновленный внедорожник Nissan Patrol официально представлен
Японский бренд Nissan выпустил обновлённую версию внедорожника Patrol.
Тарантас Ньюс 24 сентября в 07:29
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей 23 сентября в 14:50
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости вчера в 15:05
Политика
США введут санкции против Китая из-за иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти.
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
В России обнаружили «царь-асфальт»
РЕН ТВ вчера в 14:24
Футбол
«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 250 млн фунтов
Руководство клуба установило цену на форварда в 250 млн фунтов стерлингов.
Газета.Ru вчера в 23:54
Технологии
В продажу поступил робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics объявила о старте продаж знаменитого на весь Интернет роботизированного пса Spot, которого раньше звали SpotMini.
Live24 вчера в 00:33
Политика
СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
Газета.Ru 03:01
Политика
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
РБК 02:00
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия
В колонии Соликамска осужденные избили и изнасиловали заключенного
Новости Перми 59.ru вчера в 08:17
Общество
Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта
В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.
Российская газета вчера в 06:45
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Гаджеты
Названо заметное отличие флагманского Samsung Galaxy S11 от Galaxy S10
По данным источника, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев в Galaxy S11 станет удобнее благодаря большей площади.
iXBT.com вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину облили горячим воском после отказа писать оскорбления про летчика Дамира Юсупова
Дни24 02:08
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23