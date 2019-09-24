Футбол
Екатеринбург-ТВПогребняк принес «Уралу» победу над «Черноморцем»
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Стадион Центральный
|52′
Павел Погребняк
|90′+1′
Павел Погребняк
Погребняк принес «Уралу» победу над «Черноморцем» В матче 1/16 финала Кубка России нападающий екатеринбургского клуба забил два гола. Футбольный клуб «Урал» обыграл «Черноморец» в Новороссийске. Матч между двумя командами прошел в рамках 1/16 финала Кубка России.
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Первый шаг к финалу: пепельный блондин Павел Погребняк принес «Уралу» победу в матче Кубка России
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Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем» в матче Кубка России
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