Погребняк принес «Уралу» победу над «Черноморцем» В матче 1/16 финала Кубка России нападающий екатеринбургского клуба забил два гола. Футбольный клуб «Урал» обыграл «Черноморец» в Новороссийске. Матч между двумя командами прошел в рамках 1/16 финала Кубка России.

Все про Спорт ру

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Происшествия В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Шоу-бизнес Татьяна Навка косвенно высказалась о болезни Заворотнюк Татьяна Навка косвенно высказалась о болезни Заворотнюк Фигуристка призвала к человечности, такту и вежливости.

Политика Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Происшествия Умер защищавший Кокорина адвокат Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».

Политика Памфилова ответила на вопрос об изменении избирательного возраста Вопрос об изменении возраста, в котором граждане РФ получают право избирать и быть избранными, требует серьезной проработки со специалистами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Кино Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы» Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.

Кино Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.

Происшествия Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".

Политика Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

Автоспорт Даниил Квят: в Сочи планирую наслаждаться домашней гонкой Пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят в преддверии Гран-при России, который пройдет в Сочи, поделился ожиданиям от гонки.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Шоу-бизнес Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.

Экономика Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.