Футбол

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВПогребняк принес «Уралу» победу над «Черноморцем»

Черноморец — Урал
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Стадион Центральный
52′
Павел Погребняк
90′+1′
Павел Погребняк
Погребняк принес «Уралу» победу над «Черноморцем» В матче 1/16 финала Кубка России нападающий екатеринбургского клуба забил два гола. Футбольный клуб «Урал» обыграл «Черноморец» в Новороссийске. Матч между двумя командами прошел в рамках 1/16 финала Кубка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубль Погребняка вывел «Урал» в 1/8 финала Кубка России

Вести.Ruвчера в 14:45

Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем» в матче Кубка России

Советский спортвчера в 13:52

Первый шаг к финалу: пепельный блондин Павел Погребняк принес «Уралу» победу в матче Кубка России

Екатеринбург Онлайнвчера в 13:53

Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем» в Кубке России

РИА Новостивчера в 14:00

Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем»

Sport24.ruвчера в 13:50

Погребняк забил 118-й гол в зачет «Клуба 100». До Титова — один мяч

Спорт-Экспрессвчера в 14:01

«Черноморец» — «Урал»: пройдут ли екатеринбуржцы?

Все про Спорт ру24 сентября в 12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru вчера в 18:05
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.
РИА Новости вчера в 22:57
Технологии

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Военная помощь Украине от США может задержаться

Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.
News.ru вчера в 17:14
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Политика

МИД КНР: Китай не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене

Китай никогда не стремился к гегемонии и не намерен на мировой арене играть в «игру престолов» для смещения Соединенных Штатов с их позиции.
Мойка78 вчера в 22:21
Происшествия

Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы

Lenta.ru вчера в 10:03
Футбол

Олег Романцев: «Уверен, что Хохлов вырастет в хорошего тренера»

Хохлов был прекрасным, думающим игроком. И я уверен, что он вырастет в хорошего тренера.
Спорт-Экспресс вчера в 21:20
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
Авто

Subaru покажет новый Levorg на автосалоне в Токио

Японская компания опубликовала тизерное изображения, на которой показано второе поколение Subaru Levorg в новом, эволюционном стиле.
32CARS.ru вчера в 06:04
Политика

Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину

В список россиян, которым отказали в выдаче американской визы для поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, входит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РБК вчера в 15:41
Футбол

Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Футбол

«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России

Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Здоровье

В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо

Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
Ридус 24 сентября в 09:23
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Футбол

Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Трамп пообещал Зеленскому постараться приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его на Украину.
Известия вчера в 15:26
Авто

Nissan представил обновленный Patrol

Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor 24 сентября в 07:42
Политика

Минюст США планирует начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 20:26
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Общество

Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев

Primpress.ru 24 сентября в 19:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Погребняк
Российский футболист
российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное