Погребняк принес «Уралу» победу над «Черноморцем» В матче 1/16 финала Кубка России нападающий екатеринбургского клуба забил два гола. Футбольный клуб «Урал» обыграл «Черноморец» в Новороссийске. Матч между двумя командами прошел в рамках 1/16 финала Кубка России.

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Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.

Технологии В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.

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Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Военная помощь Украине от США может задержаться Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.

Политика Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Политика МИД КНР: Китай не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене Китай никогда не стремился к гегемонии и не намерен на мировой арене играть в «игру престолов» для смещения Соединенных Штатов с их позиции.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

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Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

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Футбол Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.

Политика Трамп пообещал Зеленскому постараться приехать на Украину Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его на Украину.

Авто Nissan представил обновленный Patrol Компания Nissan представила обновлённый Patrol.

Политика Минюст США планирует начать расследование против Facebook Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.