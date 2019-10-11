Футбол
УралинформбюроПогребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт". По его словам, в один из дней он гулял с супругой в парке. И на нее неожиданно на высокой скорости наехал велосипедист, сообщает "Уралинформбюро".
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Футболист «Урала» Погребняк рассказал, как в Германии нокаутировал велосипедиста
RT на русскомвчера в 08:00
«На мою беременную жену наехал велосипедист. Я отправил его в нокаут». Погребняк — о жизни в Германии
Bookmaker-ratings.ruвчера в 07:32
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