Футбол
УралинформбюроПогребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт". По его словам, в один из дней он гулял с супругой в парке. И на нее неожиданно на высокой скорости наехал велосипедист, сообщает "Уралинформбюро".
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Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Футбол
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщает пресс-служба лиги.
Чемпионат 06:48
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Кино
Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти космонавта Леонова
В сетку вещания российских телеканалов внесены изменения в связи со смертью первого человека, побывавшего в открытом космосе, космонавта Алексея Леонова.
РБК 10:01
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
В ЕС назвали неприемлемыми угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
Угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы.
ТАСС 05:24
Автоспорт
Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
News102.ru 05:13
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра Аrпdаlе в британском Манчестере в пятницу, 11 октября.
Комсомольская правда 08:15
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Политика
Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2
В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Известия 09:38
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Общество
Исторические здания СПбГУ при переезде в Пушкин останутся за вузом
Как рассказал проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский, первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника.
КП - Санкт-Петербург вчера в 12:27
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25