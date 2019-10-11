Футбол
УралинформбюроПогребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт". По его словам, в один из дней он гулял с супругой в парке. И на нее неожиданно на высокой скорости наехал велосипедист, сообщает "Уралинформбюро".
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Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Футбол
Чехия — Англия: прогноз Ильи Казакова на отборочную встречу Евро-2020
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч седьмого тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии.
Космос
НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX
В марте компания SpaceX отправила к МКС Crew Dragon, что стало первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Кино
Евгений Миронов назвал Алексея Леонова очень свободным человеком
Актер Евгений Миронов, сыгравший Алексея Леонова в фильме «Время первых», назвал космонавта очень свободным и неравнодушным человеком.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о предкоматозном состоянии
О тяжелом состоянии актрисы стало известно в августе этого года. СМИ писали, что у Заворотнюк обнаружили четвертую стадию рака мозга.
Космос
Найдены новые следы океанов на Венере
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Футбол
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в матче отбора Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Польши в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Шоу-бизнес
Стало известно, кто унаследовал имущество Юлии Началовой
Александр Фролов остался владельцем половины квартиры. Вторая ее часть переходит по наследству родителям Юлии Началовой и дочке Вере.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
Экономика
ФАС разрешила ПГК купить контрольный пакет «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила "Первой грузовой компании" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) приобрести контрольный пакет акций железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", но выдала предписание, сообщила пресс-служба регулятора.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Общество
Перед россиянами оправдались за торжественное открытие размытой дороги
Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
Общество
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Происшествия
Напавшего на людей в ТЦ в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере, подозревается в совершении теракта.