Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт". По его словам, в один из дней он гулял с супругой в парке. И на нее неожиданно на высокой скорости наехал велосипедист, сообщает "Уралинформбюро".

Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии

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