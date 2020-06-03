Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная. Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью.

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавируса. Футболист поблагодарил врачей, которые следили за ним и продолжают борьбу с болезнью. Он также заявил, что чувствует себя хорошо после выписки из больницы.

Погребняк рассказал о самочувствии после лечения от коронавируса

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