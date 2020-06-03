Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавируса. Футболист поблагодарил врачей, которые следили за ним и продолжают борьбу с болезнью. Он также заявил, что чувствует себя хорошо после выписки из больницы.

Погребняк рассказал о самочувствии после лечения от коронавируса

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