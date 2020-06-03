Коронавирус
Piter.tvПогребняк рассказал о самочувствии после лечения от коронавируса
Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавируса. Футболист поблагодарил врачей, которые следили за ним и продолжают борьбу с болезнью. Он также заявил, что чувствует себя хорошо после выписки из больницы.
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Павел Погребняк: Свой двухнедельный срок я «отмотал», К сезону подготовиться успею
Спорт день за днем06:49
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Общество
Почти 65 тысяч саратовцев работают вахтой за пределами области
"Трудовую миграцию в 2019 году осуществляли ежемесячно в среднем 127,0 тыс. человек или 9,5 процента от численности населения области в трудоспособном возрасте (49% – внутри области, 51% – в другие регионы)", - отмечается в докладе.
Взгляд-инфо 06:32
Здоровье
От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев
Талантливый врач, всю жизнь боровшийся с инфекционными заболеваниями, погиб от коронавируса.
Московский Комсомолец 06:01
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине.
Деловое.ТВ 05:33
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 20:18
Экономика
Убыток «Лукойла» по МСФО достиг в I квартале 46 млрд рублей
Капитальные затраты составили 130 млрд руб. (на 4,2% ниже показателя в IV квартале 2019 г. и на 33,7% выше показателя в I квартале 2019 г.). Увеличение капитальных затрат вызвано, в том числе, ростом объемов эксплуатационного бурения и прочих работ на месторождениях в России, выполнением второй очереди проекта "Западная Курна-2" в Ираке.
Вести.Ru 08:22
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила мужчину с двухлетней дочкой на руках
«В среду утром на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги (расположена в Ивантеевке - ред.), мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был смертельно травмирован электропоездом сообщением Фрязино — Москва», — говорится в сообщении.
РИАМО 06:27
Происшествия
Студент из Вольска на самоизоляции зарезал мать в Петербурге
Вольск.ру вчера в 11:15
Автоспорт
Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом
Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.
Autosport.com.ru 06:24
Биатлон
5 июня правление СБР утвердит место и повестку выборной конференции
Как стало известно NEWS.ru, в пятницу, 5 июня в 09:30 пройдёт очередное заседание правления Союза биатлонистов России, где будут утверждены место, время и повестка внеплановой отчётно-выборной конференции.
News.ru 04:04
Здоровье
Власти подтвердили вспышку коронавируса в горбольнице №1 Курска
Было назначено обследование, проведен рентген, который признаков пневмонии не выявил. Анализ на COVID-19 у пациентов взяли 1 июня.
46ТВ 08:30
Шоу-бизнес
Сына Рудковской начали избегать дети из-за слухов о его недуге
Рудковская заключила, что ее сын очень расстраивается из-за того, что другие дети не хотят с ним играть, он не понимает, почему они себя так ведут.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 01 июня в 07:26
Политика
Кремль увидел пропаганду нацизма в игре Strategic Mind: Blitzkrieg
Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта игра является не чем иным, как пропагандой нацизма.
ТАСС 06:46
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание
Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания.
ТАСС 06:13
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17