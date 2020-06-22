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Газета.RuГазета.Ru

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.В источнике
С чего всё началось

На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте, сообщило НАСА.
РИА Новости17:24
Подробнее о событии

На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора

РИА Новости17:24

NASA: на МКС приостановили поиск источника бензола

Аргументы и Факты18:39

Поиски источника бензола на МКС закончились неудачей

Общественная служба новостей18:03

В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор

РБК17:59

Сегменты МКС разделили для поиска токсичного вещества в воздухе станции

ИА Красная Весна19 июня в 20:00

Поиски источника бензола на МКС продолжаются второй месяц

Свободная Пресса19 июня в 19:53

На МКС разделили воздух для поиска источника бензола

Комсомольская правда19 июня в 18:20
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РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

«Газпром» выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к СТНГ, и собеседника, близкого к «Газпрому».
РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей
Ведомости01:37
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Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости01:45
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Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новостивчера в 13:02
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ruвчера в 11:39
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На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАССвчера в 12:20
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