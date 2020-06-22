Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.