Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
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NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.В источнике
С чего всё началось
На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора
Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте, сообщило НАСА.
РИА Новости17:24
Подробнее о событии
Сегменты МКС разделили для поиска токсичного вещества в воздухе станции
ИА Красная Весна19 июня в 20:00