Общество
Газета.RuПоиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.
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Сегменты МКС разделили для поиска токсичного вещества в воздухе станции
ИА Красная Весна19 июня в 20:00
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Происшествия
Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца
Вести.Ru вчера в 14:44
Космос
Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»
Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц.
ТК Звезда 20 июня в 19:00
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 48 человек
«Из 48 новых случаев COVID-19: 1 чел. — прибывший из регионов РФ, 11 чел. — работники п. Ирокинда, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 1 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:27
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Политика
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, сообщили в правительстве Алтайского края.
Алтапресс вчера в 21:06
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста вчера в 09:28
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 21 июня в 02:34
Общество
Мэр Нижнего Тагила не смог убедить рабочих отказаться от митинга
Мэр пообещал провести переговоры, чтобы хотя бы часть заказа была передана НТЗМК. Протестный митинг отменен не будет, он намечен на 29 июня.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Здоровье
Рекордное число новосибирцев умерли от коронавируса за сутки
За сутки подтверждено 106 новых случая заражения. Всего в регионе заболели 5248 человек.
Тайга.инфо вчера в 23:44
Здоровье
Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 вчера в 21:00
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Авто
Эксперты назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
SpeedMe вчера в 03:05
Общество
В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей
В Совете Федерации выступили с предложением увеличить возраст детей, которым полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Pro Город Киров вчера в 06:09
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Энергетика
Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну
Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Rambler News Service вчера в 05:38
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 21 июня в 04:15
Здоровье
Президент наградил медсестру из Волгограда медалью Луки Крымского
Президент Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
РИАЦ вчера в 06:57
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05