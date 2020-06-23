Общество

Газета.RuГазета.RuПоиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.
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В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор

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NASA: на МКС приостановили поиск источника бензола

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ИА Красная Весна19 июня в 20:00

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На МКС разделили воздух для поиска источника бензола

Комсомольская правда19 июня в 18:20
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»

Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
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WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
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Попова сделала заявление о начале следующего учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
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Ранее китайская компания Visionox создала гибкий дисплей для Xiaomi Mi Mix Alpha, в результате чего смартфон стало возможным сгибать как в одном, так и в другом направлении.
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ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
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Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

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Во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" - Бернли над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны", сообщает Twitter Mirror Football.
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Предстоящие четыре выходных дня вызывают тревогу у руководства Якутии: люди недооценивают опасность массовых гуляний.
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