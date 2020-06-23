Общество
Газета.RuПоиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.
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Ранее агентство рассказало, что воздухообмен между российским и американским сегментами МКС прекратили для поиска источника бензола, при этом замеры проводили в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.РИА Новости17:24
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Сегменты МКС разделили для поиска токсичного вещества в воздухе станции
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