Общество
РЕН ТВНа МКС возобновлен поиск источника токсичного бензола
После доставки нового оборудования на Международной космической станции возобновлен поиск источника токсичного бензола. Экипаж провел замеры в российском и американском модулях.
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Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Vprognoze.ru вчера в 16:35
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.
News.ru 19:41
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
Коммерсантъ 17:30
Происшествия
Шквальный ветер повредил крыши восьми зданий в Чите
От разгула стихии в микрорайоне КСК особенно пострадал дом №31 в 5 микрорайоне КСК. Ветер почти полностью сорвал крышу здания.
Zabnews.ru 07:35
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Обновленные Toyota Hilux и Fortuner уже сертифицировали в России.
Tvoe-avto.com 15:10
Происшествия
На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки
На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru 02:07
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ 12:55
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян.
Piter.tv 06:45
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Издание Тарантас Ньюс со ссылкой на пресс-службу Lada рассказало о том, что универсал Largus Cross в новом исполнении Quest обзавелся комфортабельными передними креслами с трехступенчатым подогревом, стильной обивкой из ткани и эко-кожи и рулевым колесом с кожаной отделкой.
Моя Москва.онлайн 14:11
Интернет
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
ПРАЙМ 19:06
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей
Официальный представитель Mercedes-Benz в России - АО "Мерседес-Бенц Рус" - отзывает 1 019 автомобилей серий S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217).
ТАСС 13:10
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Общество
В Краснодарском крае оценили ситуацию с ценами на отдых в регионе
В Краснодарском крае не фиксируют повышения цен на отдых, регион заинтересован в привлечении большого числа туристов.
RT на русском 20:17
Происшествия
Чиновник в Забайкалье подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»
В Забайкалье обвиняется директор госпредприятия и его бухгалтер в трудоустройстве «мёртвых душ».
Вестник 12:35
Общество
Вьетнам эвакуирует туристов из Дананга после вспышки коронавируса
Власти экстренно эвакуируют 80 тысяч человек из центральной туристической зоны Дананга Страна снова находится в состоянии повышенной готовности из-за роста числа случаев COVID-19 Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 27.07.2020 (CHELINDUSTRY) Вьетнам эвакуирует 80 000 человек, в основном местных туристов, из центральной туристической зоны Дананга.
Chelindustry.ru 03:04
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону 25 июля в 08:39
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывал в год около 8 тыс. т краба, то есть 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36