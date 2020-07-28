Общество
ИзвестияПоиск источника токсичного бензола возобновили на МКС
Поиск источника токсичного бензола возобновлен на Международной космической станции (МКС) после доставки нового оборудования на грузовом корабле «Прогресс». Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.
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Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Авто
Представлен рендер серийного кроссовера Kia за 670 тысяч рублей
Судя по рендеру и ранее показанным фотографиям, новый Kia Sonet во многом сохранит дизайн одноименного концепт-кара, представленного в начале 2020 года.
Daily-Motor.Ru 26 июля в 05:33
Авто
Gordon Murray Design показал свой новый двигатель V12 для суперкаров
Gordon Murray Design представила сделанный на заказ Cosworth двигатель V12, который приведёт в движение его предстоящий суперкар, T.50.
Car.ru 25 июля в 08:04
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Культура
Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Peterburg2.ru вчера в 16:55
Общество
ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева
Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.
Кавказский узел вчера в 06:22
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru вчера в 09:54
Общество
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Общество
Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг
В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
Политика
Раскрыто влияние пандемии коронавируса на мужчин
Организаторы опроса спрашивали респондентов о популярных конспирологических теориях, например, о причастности миллиардера Билла Гейтса к распространению коронавируса или влиянии 5G на пандемию.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
Дегтярев извинился перед жителями Хабаровска за баню
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что жители региона имеют право требовать проведения открытого суда над экс-губернатором края Сергеем Фургалом.
Московский Комсомолец вчера в 23:01
Происшествия
Судью арбитражного суда Алтайского края подозревают в получении взяток
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.
ПолитСиб.Ру вчера в 23:30
Общество
В Кузбассе выявлены десятки новых носителей коронавируса
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3329 пациентов с коронавирусом, 1979 человек выздоровели, 21 пациент скончался.
REGNUM вчера в 00:46
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
МедиаПоток вчера в 08:24
Футбол
Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
ТАСС Спорт вчера в 12:29
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv 00:36
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 вчера в 03:02
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия 26 июля в 16:44
Общество
С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры
Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора.
Амур.инфо вчера в 22:54
Футбол
Луческу припомнили слова о России и Украине
Ультрас киевского «Динамо» выступили с угрозами в адрес нового главного тренера команды Мирчи Луческу, отработавшего 12 лет в донецком «Шахтере» – принципиальном сопернике киевлян.
Спорт день за днем вчера в 16:40
Религия
День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира
Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
Наука
ИИ поможет ученым идентифицировать птиц
Чтобы модели искусственного интеллекта могли точно идентифицировать птиц, их необходимо обучить с помощью тысяч изображений.
Машины и Механизмы вчера в 09:06
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август
В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Общество
Шведов поразила российская подлодка
Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38