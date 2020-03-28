Общество
Lenta.ruПоиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
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с чего всё началось
25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.ТАСС17:00
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Общество
В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
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Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Напомним, что часть баров на улице Рубинштейна уже объявили об уходе по техническим причинам в связи с введением карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции.
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Новые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России
За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 16 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Три чёрные дыры смогут нарушить обратимость времени
Португальские исследователи проанализировали взаимодействие трех черных дыр и пришли к выводу, что система не всегда возвращается в начальную точку отсчета, если смотреть за движением от прошлого к грядущему.
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Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Здоровье
Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом
Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Экономика
Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
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Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Хоккей
Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
Экономика
Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
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Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
Общество
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Наука
Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона
Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.
Общество
Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19
Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
Футбол
«Барселона» сократила рабочий день и зарплаты сотрудникам клуба
"Барселона" приняла решение сократить рабочий день и зарплату для сотрудников в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Общество
Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
Единоборства
Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко
Как сообщается на сайте «fighttime.ru», Александр Шлеменко назвал гонорар за бой с Александром Емельяненко.
Здоровье
Путин подписал закон, позволяющий ограничивать цены на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме чрезвычайной ситуации и угрозе эпидемии, сообщает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.