Общество

Lenta.ruLenta.ruПоиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
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с чего всё началось

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.
ТАСС17:00

Подробнее о событии

В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

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Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

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Поиски пилота Су-27 в Чёрном море прекращены после двух суток

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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

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Поиски лётчика упавшего в Чёрное море истребителя прекращены

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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

ТАСС17:00

СМИ: Поиски пилота пропавшего в Чёрном море Су-27 прекращены

RT на русском17:46
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Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

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МедиаПоток вчера в 11:43
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РИА Новости 14:10
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
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Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

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Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
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Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
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Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
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Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

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ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

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В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
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Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
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Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
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Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн

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Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
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