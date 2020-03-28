Общество

Lenta.ruLenta.ruПоиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
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с чего всё началось

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.
ТАССвчера в 17:00

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СМИ: Спасатели прекратили поиски упавшего в Чёрное море пилота Су-27

Крым 2400:07

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

ТАССвчера в 17:00

СМИ: Поиски пилота пропавшего в Чёрном море Су-27 прекращены

RT на русскомвчера в 17:46

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Lenta.ruвчера в 17:35

Поиски лётчика упавшего в Чёрное море истребителя прекращены

News.ruвчера в 17:31

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Известиявчера в 18:23

Поиски пилота Су-27 в Чёрном море прекращены после двух суток

Говорит Москвавчера в 16:57
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 00:02
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 08:53
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
РБК вчера в 00:00
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Мой город Чебоксары вчера в 04:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Футбол

Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду для бездомных

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сделал пожертвование, выделив крупную сумму, размер которой не называется, Фонду Аббата Пьера, помогающему людям, не имеющим собственного жилья.
ProstoProSport 00:49
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Происшествия

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 13:29
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
РБК вчера в 21:07
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК вчера в 08:04
Энергетика

МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%

ПРАЙМ 26 марта в 14:11
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Турция собралась сбивать российские самолёты, взлетающие с авиабазы «Хмеймим»

Несколько часов назад в сирийскую провинцию Идлиб были переброшены турецкие системы противовоздушной обороны MIM-23 Hawk, что на фоне прозвучавших угроз в адрес российских военных, может свидетельствовать о том, что Анкара собирается сбивать российские самолёты прямо над авиабазой «Хмеймим».
Avia.pro вчера в 20:04
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня вчера в 06:45
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Наука

Самки в среднем живут дольше самцов у многих видов млекопитающих

МедиаПоток 26 марта в 08:31
Политика

Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.
РБК вчера в 15:51
Наука

Найден быстрый способ переработки пластика

Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Ридус вчера в 04:16
Космос

Три чёрные дыры смогут нарушить обратимость времени

Португальские исследователи проанализировали взаимодействие трех черных дыр и пришли к выводу, что система не всегда возвращается в начальную точку отсчета, если смотреть за движением от прошлого к грядущему.
МедиаПоток 26 марта в 11:43
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Биатлон

Богалий: Российский биатлон ходит с протянутой рукой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
Нева Спорт вчера в 04:33
Происшествия

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 тонн дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекла вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
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