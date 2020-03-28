25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.

с чего всё началось

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

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