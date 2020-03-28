Общество

Lenta.ruLenta.ruПоиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
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с чего всё началось

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.
ТАСС17:00

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В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

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СМИ: Поиски пилота пропавшего в Чёрном море Су-27 прекращены

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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

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Поиски пилота Су-27 в Чёрном море прекращены после двух суток

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что желающим вернуться в Россию гражданам необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.
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Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru вчера в 14:49
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Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска Егор Корчагин считает, что эпидемия в Красноярском крае вот-вот начнется.
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Франция создала новую группу по борьбе с терроризмом в Мали

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В Сирию вошла новая колонная турецкой военной техники

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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
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Власти Бурятии сообщили свежие данные по ситуации с распространением коронавируса в республики.
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Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»

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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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