25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.

с чего всё началось

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС. Собеседник агентства отметил, что из района, где, предположительно, должны находиться пилот и обломки самолета, вышли все суда.

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