Общество

ИзвестияИзвестияПоиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС. Собеседник агентства отметил, что из района, где, предположительно, должны находиться пилот и обломки самолета, вышли все суда.
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с чего всё началось

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

СМИ: Спасатели прекратили поиски упавшего в Чёрное море пилота Су-27

Крым 2400:07

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Известиявчера в 18:23

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Lenta.ruвчера в 17:35

СМИ: Поиски пилота пропавшего в Чёрном море Су-27 прекращены

RT на русскомвчера в 17:46

Поиски лётчика упавшего в Чёрное море истребителя прекращены

News.ruвчера в 17:31

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

ТАССвчера в 17:00

Поиски пилота Су-27 в Чёрном море прекращены после двух суток

Говорит Москвавчера в 16:57
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельном риске коронавируса для беременных

У беременных женщин с коронавирусом увеличивается риск летального исхода. В том числе речь идет и об абортах.
Росбалт вчера в 09:31
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor вчера в 03:07
Транспорт

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

У вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

Что еще известно:27 марта таблоид Bild сообщил о госпитализации Линдеманна с коронавирусом в Берлине.
Snob.ru вчера в 16:39
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.
Комсомольская правда вчера в 18:59
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

Генпрокуратуру укрепляют следствием

В среду Совет федерации освободил от должностей заместителей генпрокурора Леонида Коржинека, надзиравшего за ФСБ и прокурорами, работающими в судах, а также Юрия Гулягина, курировавшего Уральский федеральный округ (УрФО).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости вчера в 18:29
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.
РИА Новости 02:12
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Aobe.ru вчера в 20:47
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Политика

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Экономика

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Вести.Ru 26 марта в 08:21
Здоровье

Эксперт связал распространение COVID в России с нарушением карантина

Распространение коронавирусной инфекции внутри страны происходит из-за людей, которые нарушают режима карантина.
Известия 02:33
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище

Близкие актрисы сообщили, что похороны звезды «Девчат» состоятся на Троекуровском кладбище.
Дни24 26 марта в 11:46
Общество

Италия отклонила европейский план спасения от коронавируса

Италия высказалась против предложенных Европейской комиссией мер поддержки экономики Европейского союза на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер вчера в 05:16
Футбол

В «Ювентусе» считают, что коронавирус приближает футбол к НБА

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает, что после выхода из карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, футбол столкнется с новыми условиями на трансферном рынке.
Евро-футбол.ру вчера в 17:48
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