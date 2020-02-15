Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПоиски попавшей под лавину в Грузии россиянки возобновят утром

Сотрудники спасательной службы продолжат поиски попавшей под лавину в грузинском Гудаури гражданки России утром в воскресенье, заявили в компании по развитию горнолыжных курортов.
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Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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