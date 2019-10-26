Происшествия

ТАССТАССПоиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

«Мы надеемся, что он жив». Стали известны подробности о пропавшем в Прикамье пилоте

КП - Пермь13:12

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

РИА Новости13:54

Частный легкомоторный самолет исчез в Пермском крае

Телеканал 360°08:37

В Прикамье спасатели ищут пропавший самолет

Новости Перми 59.ru08:49

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

ТАСС10:44

Пропавшим под Пермью самолетом управлял глава федерации сверхлегкой авиации края

Интерфакс09:38

Поиски пропавшего в небе над Прикамьем самолёта временно приостановили

АиФ Пермь11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Газета.Ru 13:22
Политика

Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Армия и оружие

Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ 24 октября в 23:01
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

РИА Новости 12:26
Происшествия

Курские пограничники поймали сторонника «Азова»

Курские пограничники задержали 29-летнего националиста из Орловской области.
Вести.Ru 10:35
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»

В следующем туре Монако на своем поле сыграет против Сент-Этьена, а Нант на выезде встретится с Бордо.
Советский спорт вчера в 16:38
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Происшествия

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:48
Общество

Строители тестируют подсветку Крымского моста

Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Авторадио вчера в 14:54
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Политика

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России

Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
РИА Новости 13:17
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Космос

Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта

Американский астронавт заменит японского коллегу при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию.
РЕН ТВ 08:59
Футбол

Экс-игрок ЦСКА пополнил тренерский штаб «Динамо»

Sportbox.RU 12:34
Авто

Россияне потратили 180 млрд рублей на покупку машин из B-сегмента

В период с января по конец сентября россияне потратили на компактные автомобили 180 млрд рублей, что позволило сегменту занять второе место по выручке после кроссоверов и внедорожников.
CarsWeek.ru 08:10
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Единоборства

Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator

Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов всех времён

Клопс 05:52
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Происшествия

Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

Lenta.ru 08:20
Фигурное катание

Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Армия и оружие

В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Lenta.ru 24 октября в 17:15
Единоборства

Российский боец Павлович нокаутировал Грина в первом раунде

News.ru 06:44
Главное