Происшествия

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Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
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Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

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Поиски пропавшего в небе над Прикамьем самолёта временно приостановили

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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