Происшествия
ИзвестияПоиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
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Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
Политика
Бутина заявила о процветании в США расизма
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Армия и оружие
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Происшествия
Расстрелявший военных парень прослужил в Горном четыре месяца
Молодой человек прослужил в воинской части всего четыре месяца.
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
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Хоккей
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Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Кино
Стали известны имена выдвинутых на «Оскар» актеров
Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс стали главными претендентами на премию Американской киноакадемии "Оскар" за главную мужскую роль.
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Сорос определил кандидата на пост президента США
Миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен наиболее подходит для работы президентом США.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
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Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче»
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«Трактор» проиграл «Амуру» на домашней арене
Поражение на домашнем льду от хабаровского «Амура» стало шестым в последних семи играх.
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Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в РФ
Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Экономика
Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов
В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Единоборства
Российский боец Павлович нокаутировал Грина в первом раунде
Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship Сергей Павлович (14-1) нокаутировал в первом раунде американца Мориса Грина (8-3) на турнире в Сингапуре.
Футбол
Тренер «Арарата» — о долгах: не знаю, ел ли игрок вчера. Как давать нагрузку?
Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов прокомментировал сложную финансовую ситуацию в клубе.
Происшествия
Подозреваемые по делу о гибели 39 человек задержаны в Великобритании
Напомним, 23 октября в прицепе грузовика в Эссексе были обнаружены тела 39 человек, которых полиция посчитала гражданами Китая.
Армия и оружие
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт «Молот»
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.