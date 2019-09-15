Происшествия
ТАССПоиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра
Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь. "Поиски прерываются на ночь, завтра с утра продолжатся", - сообщил в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС по республике в официальной группе в WhatsApp.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
В Якутии проводится доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter
Якутия.Инфовчера в 03:12
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия вчера в 03:07
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Резкое похолодание ожидает Ростовскую область
В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Политика
Корольчук: «Политическая часть газовых переговоров выходит на первый план»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что газовые переговоры с Россией будут сложными.
Украина.ру 13 сентября в 03:35
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Происшествия
На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
Российская газета вчера в 21:43
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Экономика
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17
Здоровье
Очаг вируса африканской чумы свиней обнаружен в Приморье
АиФ Владивосток 02:17
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Наука
Биологи обнаружили новый «гормон стресса»
По заявлению авторов — Джерарда Карсенти (Gerard Karsenty) и его коллег из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) — ключевую роль в запуске физиологической реакции «бей или беги» может играть не столь известный гормон остеокальцин.
Naked Science 13 сентября в 04:51
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Финансы
Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года
Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Политика
Путин, Эрдоган и Рухани могут затронуть тему атаки на саудовский НПЗ
Российская газета 02:41
Музыка
Карина Игнатян представит Армению на «Детском Евровидении»
Вестник Кавказа 03:06
Происшествия
Восемь человек стали жертвами возгорания жилого дома в Красноярске
Обширное возгорание многоэтажного дома унесло жизни восьми человек в Красноярске. На месте происшествия работают следственные органы.
iReactor вчера в 20:59
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Общество
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
Московский Комсомолец вчера в 04:17