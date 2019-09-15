Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь. "Поиски прерываются на ночь, завтра с утра продолжатся", - сообщил в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС по республике в официальной группе в WhatsApp.

Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра

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