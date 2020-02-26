Происшествия
Блокнот КраснодарПоиски пропавших в море школьников в Сочи приостановили
Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников. Причиной стали ухудшившиеся погодные условия. С наступлением благоприятных условий работы продолжат.
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с чего всё началось
В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.РЕН ТВвчера в 13:58
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Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
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В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
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Реал — Манчестер Сити 1:2
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В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая.
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Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
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В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
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Немецкая компания Mercedes-AMG перед самым началом автосалона в Женеве презентовала новую версию кроссовера GLA 45.
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У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
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Бренд DS показал концептуальный кроссовер Aero Sport Lounge
Накануне состоялась презентация седана DS 9, который стал воплощением "настоящего" премиального французского бренда DS, а олицетворением "будущего" станет концепт DS Aero Sport Lounge, дебют которого состоится на Женевском автосалоне.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса
Использование в отношении распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19 слова «пандемия» опасно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
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Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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В октябре компания Kia представит новый логотип
Стало известно, что новый логотип компании Kia будет представлен в октябре этого года на руководства компании с Ассоциацией автожурналистов Южной Кореи.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
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Microsoft внезапно раскрыла технические характеристики Xbox Series X
Космос
На Марсе зафиксировали сейсмическую активность
Недавно аппарату удалось зафиксировать на планете сейсмическую активность.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
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Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
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В Южно-Сахалинске пройдет «Танцевальный калейдоскоп»
Происшествия
Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
В статье «Пошли четверо в лес, а вышли только двое» было сказано, что дочь Татьяны и Сергея Екатерину Левченко, убили фигуранты «пензенского дела».