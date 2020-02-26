Происшествия

Блокнот КраснодарБлокнот КраснодарПоиски пропавших в море школьников в Сочи приостановили

Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников. Причиной стали ухудшившиеся погодные условия. С наступлением благоприятных условий работы продолжат.
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с чего всё началось

Очевидец об унесенных в Черное море детях: Волны поднялись за секунду

В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.
РЕН ТВвчера в 13:58

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Из-за непогоды в Сочи прервали поиски унесенных в море мальчиков

Юга.ру10:50

Поиск в море унесенных течением детей близ Сочи приостановлен из-за непогоды

Интерфакс07:06

Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи

РИА Новости11:21

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Кубань 2411:35

В Сочи поиски унесенных штормовой волной двух школьников продолжатся ночью

Кубанские новости11:08

Спасатели из-за непогоды приостановили на море поиск пропавших под Сочи детей

ТАСС07:03

Видео: волны унесли двоих мальчиков в открытое море в Сочи

РЕН ТВвчера в 13:28
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Происшествия

Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков

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