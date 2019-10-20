Проведение поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае осложняются перепадами температуры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Поисковые работы на месте ЧП в Красноярском крае осложняет погода

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