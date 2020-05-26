Происшествия
Lenta.ruПойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, была установлена личность подозреваемого, чье изображение с камеры видеонаблюдения было распространено 25 мая.
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Происшествия
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
Российская газета 06:54
Наука
Еще один способ передачи коронавируса подтвержден
Похожий способ заражения уже выявлялся при распространении в 2003 году атипичной пневмонии в Гонконге.
ToDay News Ufa 03:35
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Кино
Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой
Российская газета 23 мая в 09:16
Общество
Россию обвинили в краже «гордости Болгарии»
Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Lenta.ru 06:16
Общество
Песков поблагодарил лечивших его медиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.
RT на русском 06:54
Футбол
Футбольные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении
Долгопрудный, Московская область, 26 мая 2020, 11:44 — REGNUM Подмосковные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» (Химки), выступающие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), объединились в одну команду.
REGNUM 04:44
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Фирмы сбежавшего из России сотрудника ФБК задолжали Англии £2,8 млн
Фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова, которые находятся в Лондоне, задолжали около 2,8 миллиона евро.
Телеканал 360° 04:27
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Политика
Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции
Дни24 вчера в 09:06
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 05:48
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Экономика
Решетников: на поддержку экономики направлено более 3 трлн рублей
Напомним, правительство подготовило уже третий пакет помощи гражданам и бизнесу.
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие
Дело в донецком аэропорту: как декларация о намерениях обернулась бойней
Шесть лет назад, 26 мая 2014 года, состоялся так называемый «бой за Донецкий аэропорт».
Ридус вчера в 21:40
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Общество
В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами
Якутия.Инфо 03:56
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 05:45
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса.
REGNUM 06:13
Происшествия
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.
Народные новости 07:06
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42