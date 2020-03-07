Общество
RT на русскомПойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие
Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
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Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
с чего всё началось
Об ужесточении законодательства в части выдачи лицензий на оружие в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.Российская газета08:00
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Выпил за рулем - не сможешь носить оружие: Золотов сообщил о новых правилах выдачи лицензий
Комсомольская правда09:54
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