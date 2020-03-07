Общество

RT на русскомRT на русскомПойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
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Виктор Золотов
Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
— Виктор ЗолотовКоммерсантъ 15:36
с чего всё началось

Золотов: Лицензии на оружие не получат пойманные пьяными за рулем водители

Об ужесточении законодательства в части выдачи лицензий на оружие в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
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