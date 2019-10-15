Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Число подозреваемых и обстоятельства их поимки пока неизвестны.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

РИА Новости04:27

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

ТАСС04:28

На Уралмаше обнаружено тело пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной

Новый День04:14

Найдено тело Ксении Каторгиной, которая пропала, поехав продавать машину

Znak.com03:56

Найдено тело пропавшей в Екатеринбурге молодой матери

URA.Ru03:55

Поиски завершены: найдено тело пропавшей 27-летней Ксении Каторгиной

Екатеринбург Онлайн03:40

На Уралмаше нашли тело Ксении Каторгиной, пропавшей при попытке продать машину. Все, что известно

66.ru04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Игры

Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch

Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Srnsk 13 октября в 14:12
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 13 октября в 05:01
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Армия и оружие

Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии

REGNUM 04:29
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Игры

Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: The Evil Within, Machinarium, GTA: San Andreas, Disciples: Sacred Lands

Пришла пора вспомнить, во что мы играли в октябре 5, 10, 15 и 20 лет назад.
Игромания.ру вчера в 10:45
Происшествия

Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца

РИА Новости Крым 04:05
Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Футбол

Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала»

Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».
Матч ТВ 03:57
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности людей в масках

Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и специальной одеждой.
Интерфакс - Россия 01:31
Общество

Бюст Путина убрали с Ольхона в знак протеста

Тайга.инфо вчера в 23:06
Происшествия

У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты

Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.
Lenta.ru 04:45
Футбол

Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020

Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
LiveSport.ru 13 октября в 17:25
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

РИА Новости 02:03
Гаджеты

Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК

Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
REGNUM 02:31
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество

Скорую медицинскую помощь могут начать оказывать по-новому

В случае принятия законопроекта, в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.
Газета.Ru 04:49
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Экономика

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Коммерсантъ 04:05
Политика

Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку

Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
ещё по теме
Главное