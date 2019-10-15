Происшествия
Lenta.ruПойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Число подозреваемых и обстоятельства их поимки пока неизвестны.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Игры
Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch
Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Srnsk 13 октября в 14:12
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 13 октября в 05:01
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Игры
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: The Evil Within, Machinarium, GTA: San Andreas, Disciples: Sacred Lands
Пришла пора вспомнить, во что мы играли в октябре 5, 10, 15 и 20 лет назад.
Игромания.ру вчера в 10:45
Происшествия
Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца
РИА Новости Крым 04:05
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Футбол
Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала»
Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».
Матч ТВ 03:57
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
В СКР научились устанавливать личности людей в масках
Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и специальной одеждой.
Интерфакс - Россия 01:31
Общество
Бюст Путина убрали с Ольхона в знак протеста
Тайга.инфо вчера в 23:06
Происшествия
У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты
Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.
Lenta.ru 04:45
Футбол
Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020
Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
LiveSport.ru 13 октября в 17:25
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Гаджеты
Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК
Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
REGNUM 02:31
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество
Скорую медицинскую помощь могут начать оказывать по-новому
В случае принятия законопроекта, в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.
Газета.Ru 04:49
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Коммерсантъ 04:05
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18