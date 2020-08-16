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КП - Беларусь
КП - Беларусь

«Пока мы едины, мы непобедимы». Возле Стелы собралось от 200 тысяч сторонников перемен

Люди шли как на праздник, с воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами. На подходе к стеле, когда перед митингующими открывался общий вид, люди ахали от удивления. По разным оценкам, собралось от 200 тысяч человек.В источнике

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
REGNUM11:28
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газетавчера в 03:45
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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