«Пока мы едины, мы непобедимы». Возле Стелы собралось от 200 тысяч сторонников перемен

Люди шли как на праздник, с воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами. На подходе к стеле, когда перед митингующими открывался общий вид, люди ахали от удивления. По разным оценкам, собралось от 200 тысяч человек.