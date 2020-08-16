«Пока мы едины, мы непобедимы». Возле Стелы собралось от 200 тысяч сторонников перемен
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Люди шли как на праздник, с воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами. На подходе к стеле, когда перед митингующими открывался общий вид, люди ахали от удивления. По разным оценкам, собралось от 200 тысяч человек.В источнике