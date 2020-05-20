Игры
Российская газета«Пока все остальные ждут ремейков»: Вышел трейлер новой части Serious Sam
Издательство Devolver Digital и хорватская студия Croteam представили трейлер новой игры Serious Sam 4. "Пока все остальные ждут ремейков", - гласит один из самых залайканных комментариев под видео, намекая на повсеместное засилье переизданий в игровой индустрии.
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