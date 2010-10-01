Экономика
РамблерПока вы спали: что ждет россиян с 1 июля
Жизнь россиян изменится с 1 июля С 1 июля жителей России ожидает рост тарифов ЖКХ на 2,4-6,5% в зависимости от региона, гражданам больше не придется платить за поверку электросчетчиков, так как приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний, а регионы смогут вводить налог для самозанятых.
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Экономика
Средний размер выданных потребкредитов на Кубани снизился на 26,2%
В целом по России в мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 214,2 тыс. руб. Он снизился по сравнению с рекордными апрельскими значениями на 11,6% (был - 242,4 тыс. руб.).
Коммерсантъ Краснодар 04:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
РБК вчера в 20:17
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Футбол
«Лех» продлил аренду футболиста ЦСКА Жамалетдинова
Вести.Ru 03:44
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. перенесла премьеру новой картины Кристофера Нолана Довод с 17 июля на 12 августа.
NewInform 03:58
Общество
В России коронавирусом за сутки заразились 6800 человек
За прошедшие сутки в России официально подтверждены 6800 новых случаев коронавирусной инфекции.
9111.ru 04:01
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми.
Известия 04:12
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Общество
WirtschaftsWoche (Германия): директор проекта ушел из «Северного потока — 2»
Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.
ИноСМИ 02:14
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549
The GEEK 03:07
Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Футбол
«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
Трофей стал для красно-белых первым с 2001 года. «Ливерпуль» в последний раз был лучшей командой Англии в 1990 году.
ODDS.ru 03:49
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 08:38
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Общество
Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 23 июня в 04:50
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Авто
Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.
Автоновости дня вчера в 12:14
Общество
X5 открыла в Калининградской области пять «Пятерочек»
РИА Новости 03:09
Игры
Появилась новая информация об игровом процессе и мультиплеере Diablo IV
Ирвайн, США, 26 июня 2020, 09:16 — REGNUM Компания Blizzard опубликовала новую информациюо проекте игры Diablo IV.
REGNUM 02:16
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39