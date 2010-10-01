Жизнь россиян изменится с 1 июля С 1 июля жителей России ожидает рост тарифов ЖКХ на 2,4-6,5% в зависимости от региона, гражданам больше не придется платить за поверку электросчетчиков, так как приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний, а регионы смогут вводить налог для самозанятых.

Пока вы спали: что ждет россиян с 1 июля

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