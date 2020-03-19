Коронавирус

Live24Live24Показали первые снимки коронавируса под микроскопом

Сотрудники лаборатории Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» смогли запечатлеть коронавирус под микроскопом. Изображениями поделился «Life». Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань.
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В России сделали первые фото частиц коронавируса

RT на русском08:44

Коронавирус показали под микроскопом

Lenta.ru06:38

Российские ученые получили снимки нового коронавируса под микроскопом

РЕН ТВ07:12

Врага надо знать в лицо: первые фото коронавируса под микроскопом

ТК Звезда06:46

Российские ученые сделали снимок коронавируса под микроскопом

РБК08:35

Новосибирские ученые показали новый коронавирус на фото

Телеканал 360°06:20

Как выглядит коронавирус под микроскопом

URA.Ru05:44
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Экономика

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Lenta.ru 13:41
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Происшествия

В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл»

В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:10
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Общество

В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса

Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
РБК 13:10
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Наука

Математики описали движение частиц в динамической среде

Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.
Индикатор 08:38
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru вчера в 23:45
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Волейбол

Французом с коронавирусом в Казани оказалась звезда мирового спорта

Гражданином Франции, которого госпитализировали в Казани с новым коронавирусом, является игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» и французской сборной Эрвин Нгапет.
БИЗНЕС Online 13:38
Армия и оружие

Российский «Контейнер» накроет Европу из Калининграда

Вторая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 13:23
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube.
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия

На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт

Коммерсантъ вчера в 12:07
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Российская газета 13:40
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Космос

Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»

РЕН ТВ вчера в 16:48
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