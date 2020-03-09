Кино

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Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей. События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».
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Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»

Газета.Ru11:24

Назад в СССР. Вышел финальный трейлер фильма «Чёрная вдова»

Life.ru11:09

Вышел финальный трейлер «Черной вдовы» на русском языке

РЕН ТВ10:58

Вышел финальный трейлер «Черной вдовы» на русском языке

ТАСС11:07

Вышел финальный трейлер «Черной вдовы»

Дождь10:14

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Piter.tv09:32

Придется вернуться туда, где все началось: Финальный трейлер фильма «Черная Вдова»

КиноПоиск09:08
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