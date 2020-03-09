Кино
Sibnet НовостиПоказан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей. События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».
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Финансы
Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке
В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
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Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
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В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
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Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
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«Легли под нож»: дочери Анджелины Джоли перенесли операции
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Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
Происшествия
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону
Напомним, в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
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Китайская нефтяная отрасль несет большие убытки
9 марта 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - В этом году нефтяные компании Китая сократят расходы на свои проекты и уменьшат размеры дивидендов инвесторам после того, как цены на нефть упали до самого низкого уровня за четыре года.
Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
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Зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом в России
Официально подтверждены ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19 в России. Все заболевшие недавно посещали Италию.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Экономика
В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
Общество
Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей
Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Кино
Над сериалом The Last of Us работает компания HBO
Сценарий был много раз переписан. Спустя пять лет, The Last of Us появился в работах компании HBO.
Политика
США предупредят нарушителей санкций против Ирана
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Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.