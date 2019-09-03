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Quto.ruПоказан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей. За эту сумму покупатель получит трехдверный внедорожник с 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой механической трансмиссией.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Общество
Странное создание с щупальцами выловили на Аляске
На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.
МИР 24 вчера в 21:43
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
РБК 06:23
Политика
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Ранее американские власти ввели ряд санкций против Ирана из-за программы создания баллистических ракет.
РЕН ТВ 14:16
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев выступят на «Кубке Кремля»
Россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на Кубке Кремля, который пройдет этой осенью.
Советский спорт 12:16
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Технологии
«Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров
Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.
Inc. Russia 05:42
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Интернет
Релиз Firefox 69: повышение энергоэффективности на macOS и ещё один шаг к отказу от Flash
Доступны релизные версии для Linux, macOS и Windows, также есть исходные коды. news.softpedia.com Firefox 69.0 в настоящее время уже можно получить через обновления OTA в установленном браузере.
3DNews 06:36
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной
На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Футбол
«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
ФК Оренбург воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций.
Советский спорт 12:58
Армия и оружие
НАТО начала очередные военные учения в Балтийском море
НАТО приступила к военным учения Northern Coasts в Балтийском море при участии 3 000 военнослужащих и 40 кораблей из 18 стран, сообщается на сайте Североатлантического альянса.
Суть событий 13:04