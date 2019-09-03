Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей. За эту сумму покупатель получит трехдверный внедорожник с 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой механической трансмиссией.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Общество Странное создание с щупальцами выловили на Аляске На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Происшествия С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.

Политика Россияне сочли США главным источником террористической угрозы Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.

Политика США ввели санкции против космического агентства Ирана Ранее американские власти ввели ряд санкций против Ирана из-за программы создания баллистических ракет.

Футбол Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Политика Джонсон потерял большинство в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.

Теннис Медведев, Хачанов и Рублев выступят на «Кубке Кремля» Россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на Кубке Кремля, который пройдет этой осенью.

Происшествия В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.

Технологии «Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.

Политика Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.

Интернет Релиз Firefox 69: повышение энергоэффективности на macOS и ещё один шаг к отказу от Flash Доступны релизные версии для Linux, macOS и Windows, также есть исходные коды. news.softpedia.com Firefox 69.0 в настоящее время уже можно получить через обновления OTA в установленном браузере.

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.

Армия и оружие В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.

Происшествия Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.

Политика Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Футбол «Оренбург» арендовал защитника «Спарты» ФК Оренбург воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций.