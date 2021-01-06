Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года
Мировой индекс экономической надежды, по данным аналитиков, составил минус 21 п.п. По данным исследования, 25% респондентов ожидают в 2021 году экономического процветания, 46% готовятся к проблемам.В источнике
С чего всё началось
Уровень экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года
Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.
РБК23:00
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