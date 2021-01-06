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Ведомости

Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Мировой индекс экономической надежды, по данным аналитиков, составил минус 21 п.п. По данным исследования, 25% респондентов ожидают в 2021 году экономического процветания, 46% готовятся к проблемам.В источнике
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РБК

Уровень экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.
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Gallup: надежды россиян на процветание экономики упали до уровня 1998 года

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Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

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Опрос: экономические надежды россиян сравнялись с уровнем 1998 года

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Уровень экономической надежды россиян снизился до уровня 1998 года

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Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

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Уровень экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

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