Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.

РБК 23:00