Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Происшествия
Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток
Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
Происшествия
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Футбол
«Локомотив» показал форму на матч с «Арсеналом»
Футбол
«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы «Зенита» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в 19-м туре РПЛ.
Политика
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Общество
ВГТРК стала повторять днем программы Наили Аскер-заде после расследования ФБК
Ранее интервью Аскер-заде выходили в эфир в ночь с воскресенья на понедельник.
Общество
Руководство московского роддома № 27 уволено после жалоб пациентов
Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщается на официальном сайте департамента.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Общество
Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России
Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос могут привести к раку груди
Частое окрашивание и выпрямление волос из-за содержания в красителях и химических средствах канцерогенных веществ, могут привести к раку груди, сообщили американские ученые.
Происшествия
Киевлянин на свидании показал женщине труп пенсионерки
Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Происшествия
В Москве молодая мать жестоко избила 2-летнюю дочку
В Москве задержана 29-летняя женщина, подозреваемая в неоднократном избиении 2-летней дочери.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Игры
Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding
Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Общество
Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении
Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Происшествия
На Донбассе умер избитый «патрiот Украины»
В больнице оккупированного Киевом Артёмовска (который украинские власти переименовали в Бахмут) умер местный «патрiот Украины и волонтёр» Артём Мирошниченко, которого сильно избили на улице в конце ноября двое несовершеннолетних приятелей 16 и 17 лет.