с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Цемент и его применение

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Политика Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Футбол Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.

Экономика В Киеве заявили о взыскании с Газпрома $2 млрд Напомним, в декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решения по спорам Газпрома и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива.

Авто Российский авторынок снизился на 6,4% Российский рынок легковых авто и легкого коммерческого транспорта в ноябре этого года снизился на 6,4%. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей составила 1,5 млн единиц (-2,8%), передает «Автостат».

Общество Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.

Политика Зеленский попал на обложку Time Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Происшествия На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».

Происшествия ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.