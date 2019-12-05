с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Цемент и его применение

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.

Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Происшествия СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.

Экономика Киев не получит денег от МВФ до конца года Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров МВФ о дальнейшем кредитовании до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Армия и оружие Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Политика Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».

Авто Падение продаж новых автомобилей в России ускорилось Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в ноябре 2019 года 156,848 тыс. единиц, что на 6,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

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