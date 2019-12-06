Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн
Известия06 декабря в 11:30
Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн
ПРАЙМ06 декабря в 11:22
Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн
ТАСС06 декабря в 10:50
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