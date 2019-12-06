Экономика

ИзвестияИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
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