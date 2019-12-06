Экономика

ИзвестияИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

Вести.Финансвчера в 09:16

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАССвчера в 10:50

Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн

ПРАЙМвчера в 11:22

Как крупнейшее в мире IPO и сделка ОПЕК повлияют на нефтяные цены

REGNUMвчера в 05:44

В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известиявчера в 11:30

Крупнейшее в истории IPO провела Saudi Aramco

Евразия Dailyвчера в 01:31

События отрасли – 5 декабря

Агентство нефтегазовой информации04 декабря в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Политика

Трамп отложил признание наркокартелей из Мексики террористическими

Президент США Дональд Трамп решил отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями.
РБК 00:01
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС вчера в 11:26
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика

Структуры «Агрокома» хотят выкупить старый аэропорт Ростова

Структуры, входящие в группу «Агроком» Ивана Саввиди, заявили о готовности выкупить за 570 миллионов рублей территорию старого аэропорта со всеми постройками, которые на ней находятся.
161.ru вчера в 10:53
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Обстоятельства происшествия выясняются.
РИА Новости вчера в 23:42
Политика

Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Коммерсантъ 00:16
Футбол

«Интер» и «Рома» разошлись миром в итальянской Серии А

Футбольный миланский клуб "Интер" и команда "Рома" не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура итальянской футбольной Серии А. Игра проходила на поле миланского стадион "Сен-Сироор" и закончилась с ничейным счетом 0:0.
REGNUM 00:05
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 13:12
Футбол

Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Soccer.ru вчера в 16:34
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Армия и оружие

Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400

Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Народные новости вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Стилист назвала сапоги Валерии на высокой платформе «дико актуальными»

Завершили образ сапоги на высокой платформе с квадратным каблуком.
Телепрограмма 05 декабря в 14:29
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
РИА Новости вчера в 20:40
Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд.
Российская газета вчера в 14:24
Политика

Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане

Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Украина.ру вчера в 16:15
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости вчера в 06:11
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК вчера в 21:37
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport вчера в 09:18
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Футбол

«Аякс» прервал 23-матчевую серию без поражений в чемпионате Голландии

В матче 16-й тур высшего дивизиона чемпионата Голландии «Аякс» дома потерпел поражение со счетом 0:2 от «Виллем II».
Sport24.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Слово и Дело вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк хоть и медленно, но идёт на поправку.
Нижегородская Правда вчера в 08:56
Экономика

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета вчера в 07:28
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru вчера в 01:03
Здоровье

Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
РИА Новости вчера в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное