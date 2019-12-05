с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Цемент и его применение

Происшествия В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.

Политика Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Общество В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.

Здоровье Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

Происшествия Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 «квадратах» Склад с покрышками загорелся в поселке Большой Исток под Екатеринбургом на площади 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, сообщили РИА Новости в пятницу пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.