Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомостивчера в 11:13
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