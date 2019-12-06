Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
Культура
Рагда Ханиева записала видеообращение с воздушным поцелуем после эфира шоу «Голос»
Рагда Ханиева записала видеообращения после этапа «нокаутов» в шоу «Голос» на Первом канале.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до четырех, сообщается на сайте Государственной службы Украины по ЧС.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 3:0
В пятницу, 6 декабря, петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
Армия и оружие
Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века
В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
Общество
Четверых российских детей вернут из Сирии на Родину
Четверых российских детей доставят самолетом из Сирии в Россию, рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова 6 декабря, сообщает ТАСС.
Общество
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Футбол
Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Афины, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Баскетбол
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Политика
США ввели санкции против россиян за деятельность в киберсфере
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Российской Федерации в связи с кибербезопасностью, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов
Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Политика
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Здоровье
На 46% вырос объем авиаперевозок на Сахалине
Первые суда выйдут на линии в 2021 году, по планам пассажиропоток будет увеличен в три раза, объем грузовых перевозок вырастет в 2,4 раза.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Происшествия
ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде
Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Экономика
В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству
Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.