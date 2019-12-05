с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Технологии Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Культура Ургант представил свою версию разговора с Дмитрием Медведевым Ведущий шоу «Вечевний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант расстроился, что не был приглашён на разговор с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, хотя у него накопилось к нему немало вопросов.

Общество В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Общество Мэрия Кургана отменила постановление о повышении платы за детские сады Администрация Кургана отменила свое постановление от 3 декабря о повышении с 1 января 2020 года платы за детские сады, сообщили Znak.com в пресс-службе мэрии.

Происшествия Под Екатеринбургом горит склад с покрышками Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Общество Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Общество На Крымском мосту появилось граффити с котом На Крымском мосту появилось граффити: на одной из опор неизвестный художник изобразил строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота.

Политика СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

Общество Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный» Новое здание ЦБ подыскивает себе уже пару лет, но куда именно он собирается переехать, до сих пор не известно.