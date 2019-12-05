с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Цемент и его применение

Политика Голосование по импичменту Трампа пройдет до конца года Американские СМИ отмечают, если голосование в Палате представителей, в положительном исходе которого эксперты не сомневаются, пройдет в декабре, то на рассмотрение сенаторов вопрос импичмента вынесут в январе.

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